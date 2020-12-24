Сезон оливье и мандаринов у большинства россиян ассоциируется с бодрящим морозом и блестящим снегом.Но на Южном берегу такой роскоши на Новый год нет. Атрибуты матушки Зимы здесь в большом дефиците, хотя если подняться повыше в горы, то можно найти и снег, и мороз, и лед. На снимках талантливого крымского фотохудожника видно, что на ЮБК даже под занавес декабря, как в сказке «травка зеленеет, солнышко блестит». Вот и пришлось Деда Мороза пересадить из традиционных саней на более актуальное для такой погоды транспортное средство - мотороллер.- Предновогодняя Ялта, - так назвал свой фотосет Алекс Кедми.На улице тепло до +15, но теплолюбивые южане не торопятся расставаться с куртками на меху и пальто.Возможно опасаются коварного ветра с моря, о которого можно и простыть. Болеть же на Новый год никто не хочет.Да и за порогом откровенная осенняя сырость, которая ничего хорошего не сулит.Но южане не сдаются. Вот на улицах и появились новогодние экспрессы: водители общественного транспорта на время праздников примерили на себя бороды и красные халаты, а салоны украсили мишурой и разноцветным огоньками.Пользователи же соцсети не скрывают своего восхищения от увиденного, справедливо отмечая, что «снега нет, так Дед Мороз на мотороллере лихачит».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВидео: Ялта готова к встрече Нового года 2021Южная столица Крыма отлично выглядит в конце декабря (подробнее)В Ялте Эйфелеву башню укутали в красный шарфикФото с Южного берега Крыма появились в соцсети (подробнее)