В Республике Крым за истекшие 24 часа скончались восемь человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией.Такая информация появилась на сайте Министерства здравоохранения Республики Крым. Всего за время пандемии коварная инфекция отобрала жизни у 517.Но есть и положительная статистика, потому что выздоровевших за весь период – 20 306 детей и взрослых. В общей сложности в регионе COVID-19 подтвержден у 25 527 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50