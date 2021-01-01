В Красноперекопской центральной городской больнице, как сообщили в пресс-службе управления Росгвардии РК, произошел неприятный инцидент: мужчины подшофе устроили дебош.Выяснилось, что в больницу пришел мужчина, нуждающийся в помощи врачей. Пришел он не один, а на пару с товарищем.В какой-то момент, что-то пошло не так, и пациент вместе с другом начали крушить больничную мебель и оскорблять персонал. Помощь врачам оказал наряд Росгвардии, который они вызвали, нажав «тревожную кнопку».Дебоширов передали полиции для дальнейших разбирательств.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50