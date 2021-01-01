Новогодние праздники везде по-разному проходят. Есть своя изюминка и у Крыма. Жительница Судака, например, разместила в соцсети пост, призывающий бросить все дела, включая лежание на диване и просмотр телевизора и отправится на прогулку в ближайший лесок.- Предлагаю поход за грибами сделать доброй традицией в первый день Нового года, - написала крымчанка. - После праздничной ночи очень полезно для здоровья!Пост подкреплен фото, подтверждающими полезность активного отдыха: ведро почти до верха наполнено грибами, которых в народе называют мышатами.И развеялась, и продуктами для вкусной «жарехи» запаслась. Два в одном! Добавить нечего, остается только радоваться за тех, кто живет в столь благодатном крае. Теплынь!Как выяснила КП-Крым грибов были собраны окрестностях села Ворон.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50