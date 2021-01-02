Сенатор Алексей Пушков нашел грубую ошибку в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского.- Он испытывает непреодолимое желание написать в Ялте на песке - мол, Крым це Украина! А затем - посмотреть в туманную (украинскую, конечно) морскую даль... Омыть ноги в «исконно украинских водах»... Но нет в Ялте естественных песчаных пляжей. А потому негде написать, будто Крым - украинский. На гальке ведь не напишешь. Так крымская земля дает понять — не принадлежит она Украине, - написал Алексей Пушков Telegram.Ранее Владимир Зеленский обратился к жителям Крыма и Донбасса, призвав их «быть с Украиной».Сенатор же отметил, что украинский лидер в очередной раз «попал впросак».Ранее депутат Государственной Думы Российской Федерации VII созыва Руслан Бальбек также заявил, что Зеленскому негде будет писать лозунги, поскольку пляжи в Ялте галечные, а не песчаные.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50