В Евпатории в ночь на 2 января зафиксировали крупный пожар. Как сообщили очевидцы в соцсетях, горела территория Колхозного рынка.Местные жители отмечают, что огонь уничтожил торговые павильоны и товары, которые там находились. Причины возгорания пока неизвестны.В крымском главке МЧС сообщили, что за минувшие сутки в Крыму ликвидировали 22 пожара, из них 11 произошли в жилом секторе, три – в нежилом. Также сотрудники чрезвычайного ведомства зафиксировали два возгорания автомобиля и шесть возгораний мусора и сухой растительности.Напомним, в Симферополе ночью произошел пожар на складе канцелярских товаров. Возгорание полностью ликвидировали в 11.21. Общая площадь пожара составила 900 квадратных метров.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50