После недавней болезни актера Сергея Жигунова перевели на амбулаторное лечение. Об этом он сообщил у себя в Instagram.- После трех недель болезни буду долечиваться амбулаторно. Все последние тесты отрицательные. Надеюсь, антител хватит хотя бы на полгода, - отметил главный гардемарин.Актер также поблагодарил ялтинских врачей за поддержку и поздравил с Новым годом своих подписчиков.Напомним, Жигунова госпитализировали в ливадийский ковидный госпиталь 28 декабря. Тогда он в нетяжелой форме заболел коронавирусом.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50