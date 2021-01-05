Зима на полуострове больше похожа на раннюю осень. В январе даже по грибы можно сходить. Но юные крымчане не сдаются и делают попытки традиционно провести зимние каникулы.- Симферополь. Неаполь Скифский. На улице +14, а дети катаются на санках, - так называется короткое видео, которое появилось в популярном крымском паблике.Действительно ребенок старательно и упорно толкает впереди себя средство передвижения по снегу. Хотя даже у пса, который его сопровождает, такого энтузиазма. Собака еле плетется. Не жара, но все же очень тепло.Пользователи соцсети, судя по комментариям, тоже прониклись добрыми чувствами к настойчивому дитя: «Были бы санки, а что с ними делать мы придумаем»; «Деток жалко, им бы снежок, чтобы поиграть, покататься...»; «Таков русский мир: мы и на рыбалку с ружьем ходим!».Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50