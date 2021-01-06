Инвалид-колясочник Дмитрий Павлов обязан снести пристройку к своей квартире в одной из многоэтажек Евпатории до 10 января. В противном случае судебные приставы привлекут мужчину к административной ответственности.Требование ФСПП Павлов опубликовал на своей странице в соцсетях. Бумага появилась в почтовом ящике перед Новым годом. В указанный срок Павлов не только должен снести пристройку, но и привести стены дома и прилегающую территорию в первоначальный вид.Борьбу за возможность свободно въезжать и выезжать из квартиры инвалид начал несколько лет назад. Приобретя квартиру на первом этаже, Павлов получил разрешение администрации Евпатории сделать пристройку, чтобы заезжать в квартиру, минуя подъездную дверь пятиэтажки и лестницу. Однако документ не был заверен подписями членов комиссии, что дало право соседу инвалида потребовать снести пристройку — приезжающий на лето доцент из Москвы Евгений Салыгин переживал за доступность своего жилища для воров благодаря крыше пристройки.После долгих тяжб Евпаторийский суд встал на сторону колясочника. Но настойчивость соседа из Москвы дала свои плоды. Позже Верховный суд Крыма пришел к выводу, что комиссия разрешила Павлову делать «перепланировку жилья», а не фактическую «реконструкцию». Так что теперь пристройку решено снести.Семья евпаторийского инвалида обратилась за помощью к главе администрации города Роману Тихончуку.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50