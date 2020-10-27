Страх сильнее совести: доцент из Москвы оставил евпаторийского инвалида без балкона

За все время семья инвалида пережила больше 20 судебных разбирательств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Три года назад инвалид-колясочник из Евпатории решил сделать пристройку к своей квартире на первом этаже. Через нее Дмитрий Павлов без труда заезжал в квартиру, минуя подъездную дверь и лестницу в пятиэтажке. Мужчина даже получил официальное разрешение на пристройку и собрал нужные подписи от других жильцов дома.

Но удобства для инвалида пришлись не по вкусу соседу Дмитрия со второго этажа. Евгений Салыгин, доцент из Москвы, проживает в Евпатории всего несколько месяцев в году, но жутко боится воров, которые могут проникнуть в его квартиру по пристройке инвалида. В итоге московский педагог подал в суд на своего соседа-колясочника.

В прошлом Дмитрий Павлов был чемпионом Европы по пауэрлифтингу, но сегодня мужчина прикован к инвалидной коляске. В Евпаторию он переехал вместе с родителями 10 лет назад. Купить квартиру помогло государство, оплатив треть от ее стоимости.

Дмитрий чемпион Европы по пауэрлифтингу, но сейчас полностью прикован к инвалидной коляске. Фото: Личный архив Дмитрия Павлова

- По программе «Доступное жилье» нам предлагали три свободные квартиры - в Евпатории, Керчи и Симферополе. Выбрали первый вариант. Но потом увидели, что у нас нет балкона, хотя у всех в доме есть. Вот и решили соорудить свой, - рассказывает КП-Крым мать Дмитрия Раиса Павлова. - Мы проконсультировались в местной администрации насчет дополнительной пристройки, и нас заверили, что это абсолютно законно, если мы сделаем собственный балкончик на первом этаже.

Летом 2017-го года Межведомственная комиссия по использованию жилищного фонда Евпатории дала добро на переустройство, но подписи в документе не поставила, на руках была только печать. Поэтому, как оказалось позже, пугливому соседу не составило труда признать пристройку Дмитрия незаконной.

Пристройка была сделана в 2017 году. Фото: Личный архив Дмитрия Павлова

- Они объяснили это тем, что в комиссии поменялся состав, поэтому согласовать реконструкцию уже не получится, - объясняет мать инвалида.

Женщина обратилась в евпаторийскую прокуратуру, чтобы разобраться в ситуации, но люди в погонах Павловым так и не помогли. Дмитрия обвинили в том, что он без получения нужных разрешений выстроил себе балкон. В тот момент и появился горе-сосед, который стал настаивать на сносе пристройки.

Благодаря пристройке Дмитрий мог без труда заезжать домой на инвалидном кресле. Фото: Личный архив Дмитрия Павлова

- Он даже не хотел понимать, что эта пристройка нужна не для красоты, а для здоровья Димы, - продолжает мать инвалида. - Да, в самом подъезде был пандус, но по нему невозможно самостоятельно подняться. А если на улице дождь и скользко, то коляска просто скатывается вниз.

После долгих тяжб Евпаторийский суд встал на сторону колясочника. Но настойчивость соседа из Москвы дала свои плоды. Позже Верховный суд Крыма пришел к выводу, что комиссия разрешила Павлову делать «перепланировку жилья», а не фактическую «реконструкцию». Так что теперь пристройку решено снести.

Сейчас семья евпаторийского инвалида обратилась за помощью к главе администрации города Роману Тихончуку. Но окончательного ответа от властей до сих пор не поступило.

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