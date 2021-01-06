Главу министерства чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова проводили в последний путь с включенными сиренами пожарных автомобилей.- Церемония прощания и отпевания прошла возле часовни иконы Божией Матери «Неопалимая Купина», - сообщили в пресс-службе МЧС РК.Последние почести усопшему отдали первые лица Республики Крым, депутаты Госдумы Российской Федерации VII созыва, другие официальные лица, коллеги, родственники и друзья. Усопший обрел последний приют на кладбище в городе Судак.Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов ушел из жизни 4 января в ковидном госпитале.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50