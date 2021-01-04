Глава Министерства чрезвычайный ситуаций Крыма Сергей Шахов скончался 4 января 2021 года. Ему было 65 лет.- Информация поступила полчаса тому назад. Сергей Шахов скончался в одном из госпиталей для больных коронавирусом, - подтвердили КП-Крым в пресс-службе МЧС по РК.Причиной смерти, по предварительным данным, стали осложнения, вызванные COVID-19. В пресс-службе также добавили, что в госпиталь министр попал еще до Нового года.Напомним, 18 октября 2020 года скончался глава администрации Ялты Иван Имгрунт. Известно, что мэр болел пневмонией. В больницу его госпитализировали 30 сентября 2020 года.Помимо этого, в ночь на 17 ноября 2020 года скончался председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе. По словам первого заместителя председателя Госсовета РК Ефима Фикса, у Иоффе была операция, после которой состояние его здоровья резко ухудшилось.СПРАВКА КПСергей Шахов родился в Новой-Горловке Донецкой области. Свою карьеру начал лейтенантом внутренней службы, будучи на должности начальника караула 19-ВПЧ специальной техники и связи отряда технической службы Симферополя УВД Крымисполкома.С июля 2014 года Шахов стал министром чрезвычайных ситуаций Крыма. До июня 2018 года он параллельно возглавлял Главное управление МЧС России по Крыму.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГлава администрации Ялты Иван Имгрунт скончался от коронавирусаМэр ушел из жизни в 59 лет (подробнее)Забота о животных и игра на барабанах: Чем запомнился глава Общественной палаты КрымаГригорий Иоффе скончался на 68-м году жизни (подробнее)