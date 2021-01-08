2 января в Бахчисарае на улице Речной молодой отец задушил родную полуторогодовалую дочь за то, что она громко плакала ночью. Тело малютки нашли на следующий день без признаков жизни.Как удалось выяснить КП-Крым, в этот день 23-летний горе-родитель знатно перебрал с алкоголем. Ночью его разбудил плач маленькой дочки. Малышка долго не могла уснуть и громко плакала. Но вместо сказки на ночь Владислав резко потянул за шнурок пустышки, которая висела у нее на шее, дождался, когда девочка перестанет плакать, и снова лег спать.Утром оказалось, что девочка мертва. Перепуганный папаша вызвал скорую помощь, а жену заставил заявить о смерти ребенка как о несчастном случае - якобы девочка отравилась угарным газом из-за сломанного печного отопления.Ранее сообщалось, что во время осмотра трупа ребенка сотрудники правоохранительных органов не нашли признаков насильственной смерти. Но результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения, уточнили в пресс-службе ГСУ Следкома по Крыму.Против 23-летнего отца уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - убийство. Его ждет наказание в виде лишения свободы от 15 до 20 лет.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50