В Бахчисарае молодой отец задушил родную полуторагодовалую дочь нательным крестиком из-за того, что она плакала. Тело малышки нашли днем 3 января.Во время осмотра трупа ребенка сотрудники правоохранительных органов не нашли признаков насильственной смерти.- Однако результаты медицинской экспертизы тела малышки показали, что ее смерть наступила в результате удушения, - уточнили в пресс-службе ГСУ Следкома по РК и Севастополю.Под подозрением оказался 23-летний отец убитой девочки. От него сотрудникам правоохранительных органов удалось получить явку с повинной. Молодой человек пояснил, что перед инцидентом избил малышку и поставил в угол. Все это время девочка плакала.- Чтобы она перестала плакать, подозреваемый схватил за ленточку, на которой висел нательный крестик, и несколько раз с силой затянул ее, - добавили в пресс-службе Следкома по Крыму.Единственной свидетельницей жестокой расправы над малышкой стала жена обвиняемого. Угрожая расправой, молодой человек заставил ее заявить о смерти ребенка как о несчастном случае: якобы девочка отравилась угарным газом из-за неисправного печного отопления.Во время расследования дела выяснилось, что горе-родитель часто пил и постоянно поднимал руку на жену и детей. Против него возбудили уголовное дело по факту убийства девочки. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.Прокуратура РК взяла расследование уголовного дела на особый контроль. Будет также организована проверка исполнения обязанностей и законодательства о несовершеннолетних уполномоченными органами. По ее результатам примут соответствующие меры, сообщили КП-Крым в пресс-службе ведомства.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПьяный отец потерял шестилетнюю дочь во время рыбалки на Северо-Крымском каналеГлава Следственного комитета РФ направил в Крым для поисков ребенка спецов из Москвы (подробнее)Морил тараканов, а убил детей: В Крыму директор магазина отравил многодетную семьюТрагедия произошла в одной из многоэтажек Симферополя (подробнее)«Мы уйдем в мир иной»: Стали известны подробности поджога микроавтобуса на Ялтинской трассеМашина с пассажирами загорелась около южнобережного поселка Ай-Даниль (подробнее)В Крыму вынесли приговор отцу, который спал, пока его дочь насиловали и убивалиМужчину приговорили к исправительным работам (подробнее)В Бахчисарайском районе найден изрезанный труп мужчины, посыпанный кофеЖуткое убийство произошло в селе Нижняя Голубинка (подробнее)«Умер на руках у деда»: Подробности смертельной драки в центре СимферополяУроженец Кавказа проломил Артему Кузнецову череп одним ударом (подробнее)