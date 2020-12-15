«Мы уйдем в мир иной»: Стали известны подробности поджога микроавтобуса на Ялтинской трассе

Мужчина поджог микроавтобус на Ялтинской трассе из-за ревности.
Фото: Архив "КП"
На автотрассе «Ялта - Симферополь» в районе поселка Ай-Даниль 11 декабря произошел жуткий инцидент: во время движения загорелся микроавтобус марки «Mercedes-Benz Sprinter» с пассажирами внутри. За рулем была 48-летняя женщина, ей удалось выбраться через окно автомобиля и спастись. А вот ехавший с ней 41-летний муж - гражданин Украины - скончался до приезда медиков.
Как удалось выяснить КП-Крым, истинной причиной поджога микроавтобуса на Ялтинской трассе стала ссора между супругами на почве ревности. За канистру с бензином мужчина схватился в порыве гнева и, облив себя, жену и салон автомобиля, поджег машину со словами «мы уйдем в мир иной».
Известно, что погибший не был судим и работал водителем на хлебокомбинате. Его жена официально не работал. Супружеская пара ехала забирать своего ребенка из детского лагеря.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Пострадавшая от рук собственного мужа находится в Ялтинского горбольнице. У нее 20% ожогов тела.
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