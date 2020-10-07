Морил тараканов, а убил детей: В Крыму директор магазина отравил многодетную семью

Трагедия произошла в квартире, расположенной в многоэтажном доме. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Ноябрьский день для многодетной семьи из Симферополя закончился настоящей трагедией. Год назад мать и трое ее детей отравились в собственной квартире неизвестным веществом.

Первые, кому стало плохо в тот злополучный день, были дети. Именно для них женщина вызвала бригаду скорой помощи. Но взору прибывших по адресу медиков открылась страшная картина: 10-месячный малыш уже лежал мертвым.

Оставшихся двоих детей – девочку восьми и мальчика пяти лет – вместе с матерью госпитализировали в тяжелом состоянии. Соседи, смотревшие на происходящее из окон, рассказывали, что женщина вместе с детьми еле дошла до машины скорой.

За жизни троих пострадавших врачи боролись изо всех сил, но девочку спасти не удалось. Она скончалась в реанимации. Мать и сын были на волосок от смерти, но их все-таки смогли вытащить с того света.

Сотрудники главного следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму возбудили по факту случившегося уголовное дело. Во время расследования рассматривались самые разные версии. После экспертиз и выяснения деталей правоохранители предъявили обвинения индивидуальному предпринимателю, арендовавшему нежилое помещение на первом этаже многоквартирного дома, в котором произошла трагедия.

Оказалось, что коммерсанта замучили тараканы, вот он и решил избавиться от них с помощью дезинфекции. Купив специальный препарат, мужчина передал его знакомому и поручил разложить таблетки по всему магазину. Приятель так и сделал. Вот только ни двери, ни окна он не открыл.

Таблетки стали выделять ядовитый газ фосфин, который просочился через вентиляцию и полости стенах помещения в квартиру многодетной семьи. Это и стало причиной отравления матери и ее троих детей, двое из которых погибли.

Свою вину обвиняемые признали полностью. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которые привели к смерти нескольких человек, им может грозить до пяти лет лишения свободы.

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