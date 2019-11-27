«Мы не хотим задохнуться»: Симферопольцы напуганы неизвестным химикатом, убившим двоих детей

В многоэтажном доме на симферопольской улице Ларионова, где отравилась мать с тремя маленькими детьми, настежь открыты форточки днем и ночью. Люди проветривают квартиры, несмотря на похолодание и дождь.

КРЫМЧАНАМ НЕ ЖАРКО, А СТРАШНО

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="960" height="540" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/746439" frameborder="0"></iframe> В Симферополе многодетная семья, живущая в многоэтажке, отравилась неизвестным химвеществом.Галина КОВАЛЕНКО

- Как в воскресенье открыла форточку, так и не закрываю, - рассказывает КП-Крым Нина Васильевна, соседка пострадавших. - Весь дом боится отравиться газом. Ведь говорят, что семья на втором этаже отравилась газом. Вот и перестраховываемся на всякий случай.

Люди перепуганы трагедией, которая произошла в их многоэтажке: в квартире на втором этаже по непонятным причинам умерли двое детей, а мама и еще один малыш попали в реанимацию.

- Прекрасная семья! Дети красивые и приветливые. Папа у них непьющий, работящий. Молодые должны были справить новоселье, а пока жили с родителями, - делится с КП-Крым соседка. - Когда им стало плохо, вызвали «Скорую помощь», Ирина вместе с сыном и дочкой сами смогли кое-как дойти до машины.

ЯД ОТ ТАРАКАНОВ

Город полнится слухами и версиям о том, почему же погибли люди. Одни говорят, что на первом этаже, в магазине травили тараканов, из-за чего и пострадала многодетная семья.

На первом этаже многоэтажки расположен магазин.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Да, мы действительно боролись с насекомыми, но это было 16 ноября. Если во всем виновата отрава, то пострадали бы и наши сотрудники, которые все помещение отмывали после отработки, - рассказывает КП-Крым сотрудница гастронома.

Другие твердят, что якобы соседи снизу подключили автономное отопление и подсоединили котел к внутренней системе вентиляции. Вот продукты горения и ушли в квартиру к пострадавшим.

Близкие не спешат делать выводы о причинах трагедии.

Александр Борисович тяжело переживает смерть внуков.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

- Про отравление угарным газом – все это слухи. Следствие идет, и пока еще непонятно, что же на деле произошло, - рассказал КП-Крым Александр Борисович, дедушка погибших малышей. - Вот в интернете пишут всякие гадости. Даже от нашего имени деньги собирают, но мы никого об этом не просили. Не нужно сдавать деньги. Да, те средства, что собрали соседи примем, но просим больше не собирать.

КОГДА БУДЕТ ПРОЩАНИЕ С ПОГИБШИМИ

Мужчина, как не старался, не смог сдержать слез, услышав вопрос о том, когда тела внуков предадут земле.

- Мы не знаем, когда будут похороны. Сказали, что ориентировочно не меньше 30 дней будет идти расследование, судебно- медицинская экспертиза, - продолжает Александр Борисович.

Подъезд, где случилась трагедия не закрывают.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Напомним, что 24 ноября в Симферополе двое детей (8 лет и 10 месяцев) погибли от отравления неизвестным химическим веществом прямо в своей квартире, мама и еще один 5-летний ребенок - в больнице. Состояние женщины - удовлетворительное, а вот малыш в искусственной коме.

По данным источников КП-Крым, причина смерти - отравление угарным газом. Правда, его следов в квартире пока не нашли.

Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

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