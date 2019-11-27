Отец пострадавшей от отравления семьи просит не перечислять деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 12:38 2019-11-27T13:05:36+03:00

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Отец семьи, пострадавшей от отравления угарным газом в собственной квартире, призвал граждан не перечислять деньги аферистам, которые начали распространять в соцсетях сообщения с просьбой помочь.

Как сообщалось, в Симферополе двое детей (8 лет и 10 месяцев) умерли от отравления неизвестным химическим веществом прямо в своей квартире, мама и еще один 5-летний ребенок - в больнице. Состояние матери - удовлетворительное, а вот малыш в искусственной коме.

По данным источников КП-Крым, причина смерти - отравление угарным газом. Правда, его следов в квартире пока не нашли.

Следком возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Расследование продолжается, назначены необходимые экспертизы.

- В соцсетях некие люди распространяют сведения о сборе финансовой помощи для пострадавшей семьи. Отец сообщил, что ни в какие фонды и к волонтерам он не обращался. Он просит предупредить людей, которых тронула трагедия их семьи, и не поддаваться на уловки мошенников, - рассказали в пресс-службе СКР.

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ИСТОЧНИК KP.RU