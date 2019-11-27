Выживший после отравления угарным газом малыш находится в искусственной коме

Пятилетний ребенок, выживший после отравления всей семьи угарным газом в собственной квартире, находится в тяжелом состоянии. Малыш лежит в реанимации Республиканской детской инфекционной клинической больницы.

- Его состояние оценивается как стабильно тяжелое, он находится в медикаментозном сне на аппарате искусственной вентиляции легких, - рассказали КП-Крым в министерстве здравоохранения РК.

Маму доставили в симферопольскую горбольницу №7. Врачи говорят, что ее состояние - удовлетворительное, женщине тоже оказывают необходимую помощь.

Напомним, женщина вместе с тремя детьми была дома, в собственной квартире, как вдруг все почувствовали себя плохо. Мама успела вызвать медиков, но прибывшие на место врачи "скорой" констатировали смерть 10-месячного сына.

Еще двоих детей вместе с матерью госпитализировали. Старшая дочь (8 лет) скончалась через полтора часа в реанимации детской "инфекционки", несмотря на все усилия врачей.

По данным компетентных источников КП-Крым, причиной смерти двоих детей, по итогам проведенной экспертизы, стал угарный газ.

Тем не менее, его следов в помещении пока не обнаружили. На месте уже побывали специалисты МЧС и криминалисты Следственного комитета. Они не нашли никаких источников утечки газа, неисправности вентиляции или вытяжки.

СКР возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум лицам (ч.3 ст. 109 УК РФ), расследование продолжается.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

История получила широку огласку в прессе, и этим решили воспользоваться аферисты. В соцсетях уже появились сообщения с просьбой о финансовой помощи пострадавшей семье.

Отец погибших детей утверждает: ни в какие благотворительные фонды он не обращался, волонтеров о помощи не просил. Он призвал не поддаваться на уловки мошенников и не перечислять им деньги.

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