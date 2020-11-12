В Крыму вынесли приговор отцу, который спал, пока его дочь насиловали и убивали

На поиски ребенка было направлено больше ста человек. Фото: Следком РФ по РК.

Отца девочки, тело которой нашли на дне Северо-Крымского канала приговорили к исправительным работам. Его признали виновным по статье 125 УК РФ - оставление ребенка в опасности.

- Решением Ленинского районного суда Республики Крым мужчина приговорен к 6 месяцам исправительных работ и удержанию из заработной платы 10% в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил. В отношении основного фигуранта уголовного дела, обвиняемого в совершении убийства ребенка, расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю.

31 мая мужчина пошел с приятелем рыбачить на Северо-Крымский канал и взял с собой шестилетнюю дочь. Там друзья хорошо выпили. Приятель был неоднократно судим и на тот момент изрядно пьян. А отец девочки просто уснул на берегу канала. Воспользовавшись ситуацией, близкий друг семьи изнасиловал девочку и убил ее, сбросив тело в канал.

- Отец девочки вину в оставлении им в опасности своего ребенка признал полностью, дал признательные показания, - уточнили в Следкоме.

Как только девочка пропала, к ее поискам подключились волонтеры и сотрудники МЧС. Об исчезновении внучки в правоохранительные органы сообщила бабушка.

Тело ребенка нашли днем 1 июня на дне Северо-Крымского канала недалеко от того места, где девочку видели в последний раз. Отец был задержан в тот же день, а на следующий день в правоохранительные органы обратился друг семьи и признался в убийстве.

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