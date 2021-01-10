В Крыму за последние сутки зафиксировали еще 9 смертей от коронавируса, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.Всего в республике продолжают проходить амбулаторное лечение 3499 человек, на стационаре с covid-19 и пневмонией находится 3149 человек, еще пятерых людей изолировали в обсерваторы. Всего с начала эпидемии сотрудники Роспотребнадзора по РК и Севастополю выявили 27 581 случай заражения коронавирусом. Вылечиться удалось 21 820 людям.Напомним, за 9 января в Крыму зарегистрировали 213 новых случаев Covid-19.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50