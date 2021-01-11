Январское Черное море не очень уютное - температура воды у берегов Крыма не превышает +12°. Но освежающий градус, как оказалось, не единственный минус.Судя по видео, которое появилось в соцсети, в Севастополе очень много медуз. Кишечнополостные морские обитатели с прозрачным студенистым телом заполонили прибрежную зону.- В Балаклаве нашествие медуз, - констатирует пост, сопровождающий короткий клип.Пользователи на новость отреагировали комментариями: «Суп из медуз»; «Ничего удивительного! Море же штормит»; «Не нашествие, а «наплытие».Для крымчан медузы не очень приятные существа, а вот китайцы планируют их ловить, чтобы затем употреблять в пищу.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50