Руководитель Министерства жилищно-коммунального хозяйства РК Дмитрий Черняев ушел в отставку. Соответствующий указ подписал глава Крыма Сергей Аксенов.- Принять отставку Дмитрия Черняева по собственному желанию и освободить его от государственной должности министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 11 января 2021 года согласно поданному заявлению, - сказано в документе, опубликованном на официальном портале правительства РК.Должность министра ЖКХ Крыма Черняев занял в январе 2019 года.Напомним, в начале декабря 2020 года был уволен замминистра здравоохранения Крыма Георгий Кравец. По словам главы РК Сергея Аксенова, причиной стала неработающая горячая линия для обращений граждан.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50