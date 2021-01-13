В Крыму зафиксировали еще 8 смертей от коронавируса, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма.С начала эпидемии в регионе скончались 613 человек.За последние сутки в республике зарегистрировали 213 новых случаев заражения COVID-19. В региональных лабораториях на коронавирус протестировали 4 тысячи 254 человека. С начала 2020 года с болезнью справилось 22 тысячи 690 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50