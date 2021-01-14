Крымские власти снимают запрет на работу заведений общественного питания в ночное время. Но залы придется наполнять только наполовину.- При оказании услуг по организации питания ограничить количество посадочных мест до 50% от общего количества посадочных мест при соблюдении принципов социального дистанцирования, - сказано в поправках к указу главы Крыма о введении режима повышенной готовности. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правительства РК.Снятие запрета на работу в ночное время также касается фудкортов в торговых центрах.Напомним, с 15 января ограничения на работу объектов общепита и фудкортов в ТЦ снимаются. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, практика других регионов показала, что ограничения не приводят к снижению заболеваемости.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50