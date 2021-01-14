В Крым привезли еще одну партию вакцины от коронавируса «Гам-КОВИД-Вак». На этот раз поступило 4300 доз вакцины, сообщил замминистра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.Для борьбы с коронавирусом с начала 2020 года на полуостров переправили 8042 дозы антигена.Препарат распределят по всем поликлиникам полуострова. Все дозы будут направлены для иммунизации сотрудников отрасли здравоохранения.Напомним, до конца февраля текущего года в республику доставят еще до 84 тысячи доз вакцины. Новое поступление позволит расширить категории прививаемых граждан.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50