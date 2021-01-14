Представителям Европейского суда по правам человека сначала нужно лично посетить полуостров, чтобы перестать предвзято относиться к Крыму, считает глава республики Сергей Аксенов.Ранее ЕСПЧ признал не имеющими доказательств ряд антироссийских обвинений по Крыму, выдвинутых Украиной. Представители ведомства также отказались рассматривать вопрос о «незаконности» воссоединения Крыма с Россией.- С одной стороны, это, конечно, «щелчок по носу» международным кляузникам, врунам и провокаторам. С другой стороны, мы знаем по опыту, что решения ЕСПЧ в отношении России часто грешат предвзятостью и откровенной политизацией, - отметил Аксенов.Глава республики также посоветовал представителям ЕСПЧ и других международных правозащитных организаций посетить Крым и своими глазами увидеть реальную обстановку на полуострове.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50