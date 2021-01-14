Решения Запада относительно Крыма никак не повлияют на жизнь жителей полуострова, поскольку республика живет исключительно по российским законам. Такое мнение выразил КП-Крым Ефим Фикс.Ранее Украина подала жалобу в ЕСПЧ на Россию якобы за нарушения прав человека в Крыму. В жалобе говорилось о задержании и запугивании иностранных журналистов, случаях убийства мирных граждан и дискриминации этнических украинцев российскими властями в Крыму. При этом суд заявил о недоказанности ряда обвинений, выдвинутых украинскими властями против России в связи событиями в Крыму. Кроме того, в ЕСПЧ признали, что Крым находится в фактической российской юрисдикции с 27 февраля 2014 года.Первый заместитель председателя Госсовета Крыма считает, что это хороший сигнал со стороны Европы:- На Западе начинают понимать, какую глупость они совершают, поддерживая деятелей, которые сегодня руководят Украиной. Сначала Великобритания разрешает своим судам заходить в порты Крыма. Теперь же высшая судебная инстанция Евросоюза принимает фактическое решение, что Крым с 27 февраля 2014 года является субъектом РФ.При этом Ефим Фикс добавил, что для крымчан это решение большой роли не сыграет.- Крым - субъект РФ, и какое бы решение в Европе не принимали, все равно для Крыма и крымчан это абсолютно ничего не значит. У нас есть свое правительство, президент, Госдума и законодательство. Мы работаем в рамках этих документов и решений, которые принимает президент России, - отметил Фикс.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЕвропейский суд назвал необоснованными часть обвинений Украины о нарушении прав человека в КрымуПри этом в ЕСПЧ намерены дальше рассматривать дело Украины против России (подробнее)Украинский иск против России по Крыму в ЕСПЧ рассмотрят 14 январяУкраина обвиняет Россию в якобы нарушении прав человека в Крыму (подробнее)