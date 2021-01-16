Снег, в центральных, южных и восточных районах очень сильный снег, местами метель, гололедно-изморозевые отложения, на дорогах гололедица – такой вот прогноз озвучила пресс-служба МЧС Республики Крым на сегодня и завтра - 16 и 17 января.- В Крыму ожидаются сложные погодные условия, - отметили в ведомстве.Весь этот набор проказницы Зимы гармонично дополнит пресловутый норд-ост, то есть северо-восточный ветер, скорость которого достигнет 25 метров в секунду.Спасатели настойчиво рекомендуют провести уик-энд, не покидая стен родного дома. Для профилактики ЧП они перекрыли дорогу на Ай-Петри, чтобы не искушать любителей активного отдыха.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50