В эти выходные власти региона запретили движение по дороге Ялта - Учан-Су - Ай-Петри.Пресс-служба министерства курортов и туризма Республики Крым сообщила, что ограничение движения транспорта на автодороге Ялта - Учан-Су - плато Ай-Петри - Соколиное в обоих направлениях будет действовать в выходные дни – субботу и воскресенье 16 и 17 января. Такие меры приняты из-за плохой погоды, чтобы избежать различных ЧП.Синоптики обещают на полуострове, включая Южный берег Крым, мороз, снег и гололед. А снежный покров, как магнитом притягивает на плато и склоны Ай-Петри любителей активного отдыха - горных лыж и тюбинга.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50