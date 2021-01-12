Январь сжалился над Крымским полуостровом, который Новый год встретил без неизменных атрибутов зимы - снега и мороза, и расщедрился на недостающие для полного счастья компоненты. Но если в городах жизнь у хрупких снежинок очень короткая - они растаяли едва приземлившись, то в горах и лесах картина совсем другая. Красивые пейзажи стали еще изысканней и эффектнее от такого декора. Вот и популярное место отдыха примерило на себя белоснежный наряд.- Утро на Ай-Петри, - так называется видео, которое разместил в соцсети очевидец.Снег гармонично дополнили сильные дожди, которые наполнили влагой пересохший водопад Учан-Су. К большой радости крымчан поднялся уровень и в водохранилищах, питающих города и села.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50