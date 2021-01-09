В окрестностях Ялты снова можно полюбоваться на потоки воды, падающие с гор вниз.Пересохший водопад Учан-Су радует своей красотой и мощью крымчан и гостей полуострова. Очевидцы восхитительного природного явления поделились фото и видео в популярном крымском паблике.- Водопад Учан-Су ожил после нескольких дождливых дней, - гласит пост.Пользователи социальных сетей поделились своими эмоциями и мнениями, комментируя новость: «Раньше любовались водопадом, а теперь смотрят на Учан-Су и думают о графике подачи воды и о том, на сколько дней хватит этой воды жителям Ялты для стирки и готовки»; «Труба возле орла - это забор воды для нашего водохранилища». Оптимисты же не стали скрывать своей радости: «Ура! Водичка будет в кране!».Положительные эмоции жителей Ялты объясняются просто: город-курорт, как и весь Крымский полуостров, испытывает дефицит питьевой воды.Кстати, для генсека Леонида Ильича Брежнева Учан-Су наполняли водой из пожарных машин.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50