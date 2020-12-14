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Почему Ялта не сможет придерживаться графиков подачи воды

14 декабря южная столица Крыма перешла на режим экономии
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Дожди наполнили ялтинские водопады

Дожди наполнили ялтинские водопады

Фото: Анна КИРИЕНКО

14 декабря Ялта перешла на графики централизованной подачи воды с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00. На отладку нового режима администрация города берет неделю, тем более, что благодаря осадкам ожили горные источники пресной воды.

- Социальной справедливости здесь не будет - сообщил директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов. - Ночью нормально заработал Массандровский водопад, и мы будем подключать абонентов столько, сколько будет воды, ибо в противном случае пойдем по безумному сценарию сбрасывать воду в море.

Помимо Массандровского водопада наполнились источники Хаста-Баш и Уч-Кош. В общей сложности они могу давать до 20 тысяч кубометров воды в сутки, чего достаточно для стабильного водоснабжения поселков. Сам город Ялта питается от двух водохранилищ - Загорского и Счастливенского. В первом осталось 2 миллиона 750 тысяч кубов воды, во втором - 2 миллиона 773 тысяч.

- Водоканал подключает две скважины в поселке Форос и озеро Могаби - водохранилище, которое с 90 х годов не использовалось для водоснабжения, - подчеркнула врио главы администрации Ялты Янина Павленко. - Получится такая ситуация, что график условный: некоторые будут получать воду постоянно, некоторые по часам.

Система водоснабжения в Ялте самотечная, и верхние улицы будут получать воду раньше, чем расположенные ближе к морю. Скорректировать графики и наладить подачу так, чтобы причинять минимум неудобств ялтинцам, администрация надеется с помощью горожан, для чего просит обращаться в ЕДДС по номерам +7 3654 23-93-83 и 112. За это утро уже поступило 7 звонков. Детсады, школы, амбулатории и социальные учреждения получили 40 пластиковых емкостей, не пригодившихся в Симферополе.

Напомним, Ялта решила перейти на график подачи воды из-за обмеления двух главных водохранилищ, питающихся за счет горных рек Манаготра и Кача. Двухлетняя засуха привела к истощению карстовых источников этих рек. В начале лета Загорское и Счастливенское водохранилища были заполнены на 70%, однако в высокий курортный сезон был зафиксирован рекордный уровень потребления воды, который продолжился вплоть до ноября. С 28 ноября в Большой Ялте ограничили подачу воды с 23.00 до 5.00.

Всего 39 населенных пунктов Крыма получают воду по графику. Симферополь и пригород перешли на почасовой режим водоподачи с 24 августа.

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