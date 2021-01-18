Из-за морозной погоды главная речка крымской столицы покрылась кромкой льда.Салгир замерз всего за сутки, но в некоторых местах из-за теплых лучей солнца вода в речке уже начинает таять.Напомним, 18 января на полуострове все еще будет актуально штормовое предупреждение. Синоптики обещают облачную погоду. Временами снег, а местами и метель. Настоящая зима в Крыму будет хозяйничать еще как минимум два дня.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50