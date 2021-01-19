На Южном берегу Крыма, который изрядно завалило снегом, появились нежные цветы. Фото первоцветов появились в соцсети.- С Крещением! – такой пост сопровождает снимок симпатичных белых колокольчиков.Пользователи соцсетей в свою очередь поделились своими наблюдениями:- И у нас расцвели! С праздником!Нашлись и пессимисты, которые заявили:- Ничего удивительного! На ЮБК в январе всегда подснежники цветут.Да, в Ялте робко обозначила себя весна, а в горах хозяйничает зима.- На Ай-Петри снежок. Ветер. Мороз -10 °…12 °, - так автор назвал свое видео, демонстрирующем настоящую метель в Крыму.Возле Алушты в эти выходные и вовсе на дороге произошла «снежная» пробка.Но 1 января в Судаке любители тихой охоты собирали грибы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50