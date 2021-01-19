В Крым идет теплый атмосферный фронт, уже 21 января он сменит арктические морозы и снегопады. Аномально холодная погода продержится до 20 января, рассказала руководитель крымского Гидрометцентра Татьяна Любецкая.Теплые воздушные массы придут с Юга, снегопады и другие осадки прекратятся.- Температура резко повысится из-за теплых масс из акватории Средиземного моря. Уже 21 и 22 января воздух в республике прогреется до +4…+9 градусов. В выходные днем градусник покажет +8…+11 градусов, а ночью +3…+8, - отметила синоптик.Напомним, ранее крымский климатолог рассказал, что для нормальной наполняемости местных водохранилищ в республике должна выпасть двухмесячная норма осадков за одну-две недели. Эксперт добавил, что ожидать таких объемов зимой не стоит.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50