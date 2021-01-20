В водохранилище под Белогорском утонула лошадь. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В районе Белогорска под лед провалились две лошади. Животные не смогли самостоятельно выбраться из западни, потребовалась помощь спасателей.

О том, что в Ульяновском водохранилище тонут две лошади, неравнодушные сообщили в 9.45 19 января. На место происшествия оперативно выехала дежурная бригада в составе 3 человек.

По прибытии спасатели прорубили топором дорожку во льду и помогли одной из лошадей добраться до берега. Вторая утонула до приезда дежурной бригады.

Как сообщает Крымское информационное агентство со ссылкой на пресс-службу МЧС по РК, глубина в том месте, где произошел инцидент, составила больше 2 метров.

Напомним, крымским спасателям пришлось эвакуировать лебедей-шипунов, зимующих на озере Сасык-Сиваш, из-за замерзания водной глади.

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