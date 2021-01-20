Киркорову запретили въезд в Литву из-за посещения Крыма

Вместе с ним в стоп-лист хотели занести и певца Михаила Шуфутинского. Фото: Личная страница Филиппа Киркорова

В МИДе Литвы запретили российскому исполнителю Филиппу Киркорову 5 лет въезжать на территорию страны, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Как сообщили в министерстве, отношение к артистам, которые неоднократно посещают «аннексированный» Крым, однозначное. Поэтому сомнений насчет включения певца в список нежелательных лиц даже не возникло.

По мнению самого Киркорова, использовать культуру в политических целях - недостойно, поэтому он будет бороться в суде за свои права въезда на территорию прибалтийской страны.

Напомним, еще вчера во внешнеполитическом ведомстве только планировали запретить въезд Киркорову на территорию Литвы. Вместе с ним в стоп-лист хотели занести и певца Михаила Шифутинского.

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