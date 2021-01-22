Сахар, гречка и масло: За прошедший год цены в Крыму выросли больше чем на 5%

За год цены на овощи выросли на 18,1%. Фото: архив КП

За 2020 год цены в Крыму выросли на 5,2% по сравнению с 2019 годом. Большую часть годовой инфляции составил рост цен на продовольственные товары - 3,6%.

В течение года существенное повышение цен отмечалось в марте-апреле, октябре-декабре 2020 года, сообщили в Крымстате.

Среди продуктов питания больше всего подорожал сахар - на 57,4%, гречка - на 27,8%, подсолнечное масло - на 25,5%, куриные яйца - на 24,2%.

За год цены на овощи выросли на 18,1%, это касается картофеля, свеклы, свежих огурцов и моркови.

Из непродовольственных товаров подорожали перевязочные материалы - на 24,5%, лекарства - 12,4%, моющие и чистящие средства - 8%, мебель, автомобили, ювелирные и табачные изделия.

Поднялись цены на услуги врачей - 7,9% и стоматологов - 6,5%. Образование обходится дороже в среднем на 5,9%.

Кроме того, выросли счета за пользование Интернетом и на услуги ветеринаров.

За год подешевели только услуги банков и специалистов по вывозу мусора. Также снизилась стоимость билетов на поезда и самолеты дальнего следования.

Напомним, крымчан ждет дополнительное повышение цен в 2021 году на 10-15% из-за отмены ЕНВД для предпринимателей.

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