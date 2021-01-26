Ночная авария в Ялте оставила без света жителей 18-ти населенных пунктов

Фото: скриншот из видео Ольги Чемоховой

Из-за ночной аварии на электросетях Ялты жители 18-ти населенных пунктов на ЮБК. Об этом сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

- В результате повреждения проводов полностью кратковременно отключалось электроснабжение около 27,9 тысячи абонентов в 18 населенных пунктах Ялтинского и Алуштинского городских округов, - уточнили в ведомстве.

Из-за аварийного отключения оказались обесточенными пять электроподстанций в Алуште, Шархе, Артеке, Гурзуфе и Массандре.

Специалисты выполнили переключения и локализовали аварию.

Через семь минут после того, как случилась авария, на электроустановки большей части потребителей подали напряжение.

- Энергетики поэтапно восстанавливали электроснабжение, и по состоянию на 22.55 все ранее отключенные абоненты были запитаны по резервной схеме, - пояснили в «Крымэнерго».

Специалисты добавили, что оборвался провод воздушной линии электропередачи «Гурзуф-Массандра» и произошло короткое замыкание. Все аварийные работы завершили в 09.30 26 января.