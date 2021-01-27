Гендиректором «Массандры» стал бывший руководитель завода «Новый Свет». Фото: официальный сайт АО «ПАО «Массандра».

Должность генерального директора винзавода «Массандра» занял Алексей Пугачев. До этого он был руководителем «Завода шампанских вин «Новый Свет».

Возглавить АО «ПАО «Массандра» для Пугачева стало большой честью и кредитом доверия.

- Цель одна – курс на возрождение, которое началось с момента воссоединения Крыма с Россией. Готовим стратегию развития предприятия, - отметил гендиректор, слова которого приводят в пресс-службе предприятия.

В своей речи он также поблагодарил коллектив завода «Новый свет», который стал родным за 33 года работы.

- Коллектив замечательный, создает продукцию, которой мы искренне гордимся. Крепкая дружба двух заводов – наше наследие еще со времен князя Льва Сергеевича Голицына, стоявшего у истоков создания и «Нового Света», и «Массандры, - отметил Пугачев.

Напомним, крупнейший винзавод Крыма «Массандра» был продан на аукционе 14 декабря. Обладателем 100% акций предприятия стала дочерняя компания банка «Россия» ООО «Южный проект». Цена продажи составила 5,327 миллиарда рублей.

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