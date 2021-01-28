Поклонская не планирует прививаться от COVID-19 из-за своих опасений. Фото: Архив "КП"

Депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская из-за собственных опасений не планирует делать прививку от новой коронавирусной инфекции.

- Эта вакцина еще до конца не исследована, - аргументировала она свою позицию в эфире Радио КП.

Поклонская также никогда за свою жизнь не делала прививок от гриппа. По ее словам, каждый человек волен сам выбирать, проходить вакцинацию или нет, и препаратом чьего производства прививаться.

- Мы живем в цивилизованном мире, где страны должны быть открыты друг другу, - подчеркнула парламентарий.

Напомним, не так давно глава Крыма Сергей Аксенов прошел вакцинацию. В социальных сетях он поделился с местными жителями, как чувствует себя после прививки.

Помимо этого, Аксенов также напомнил, что коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции можно создать только при условии массовой вакцинации, тем самым призвав всех идти прививаться.

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