Начальник Погрануправления ФСБ по Крыму госпитализирован с COVID-19

Начальник Погрануправления ФСБ по Крыму госпитализирован в Москву с COVID-19. Фото: официальный сайт Правительства Севастополя.

В Москву из ковидного госпиталя Крыма госпитализировали начальника Погрануправления ФСБ по Крыму Сергея Станкевича.

Как сообщил КП-Крым источник в правоохранительных органах, руководителя структуры отправили в Москву с осложнениями, вызванными COVID-19. Правда, состояние здоровья главного пограничника республики ухудшилось еще в декабре прошлого года. До этого он проходил лечение в одном из госпиталей Керчи.

Напомним, 4 января 2021 года на 65 году жизни скончался глава Министерства чрезвычайных ситуаций РК Сергей Шахов. Причиной смерти стали осложнения, вызванные новой коронавирусной инфекцией. В больницу Шахов поступил еще в декабре 2020 года.

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