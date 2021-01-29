Главе администрации Симферополя сделали выговор за ненадлежащее исполнение полномочий

Елена Проценко. Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Депутаты городского совета Симферополя приняли решение вынести выговор главе администрации города Елене Проценко. Об этом сказано в документе, опубликованном на официальном сайте городского совета крымской столицы.

- Решено согласовать применение к главе администрации города Симферополя Проценко Елене Степановне дисциплинарного взыскания в виде выговора за ненадлежащее исполнение полномочий, выраженных в недостижении целевых показателей по итогам работы 2020 года, - говорится в документе.

Вынесенное решение вступает в силу со дня его подписания, а контроль за его исполнением возложили на председателя Симферопольского городского совета Виктора Агеева.

Ранее глава РК Сергей Аксенов потребовал объявить выговор главам администраций Керчи, Симферополя и Евпатории за неэффективную работу в 2020 году.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50