Главы администраций трех городов Крыма - Симферополя, Керчи и Евпатории, получат выговор за срыв региональных адресных программ и благоустройства территорий за счет правительства Москвы. Предложение объявить выговор Елене Проценко, Сергею Бороздину и Роману Тихончуку за подписью главы РК Сергея Аксенова будет направлено городским советам этих территорий.- Направить в городские советы Симферополя, Керчи, Евпатории предложения об объявлении выговоров главам администраций по итогам работы 2020 года с возможностью снять взыскание в случае выполнения взятых обязательство по доведению работ в этом году, - сообщил Аксенов на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в республике. - По объективным причинам за не достижение целевых показателей 2020 года мы никого не уволили, кроме министра ЖКХ.По Региональной адресной инвестиционной программе (РАИП) из планов прошлого года не сданы 13 объектов. Из них по 3 сроки сорваны по субъективным причинам. Так, в Керчи не успели заасфальтировать дорогу по улице Гаспринского к поселку Джаныкой. В ходе строительства рабочие наткнулись на останки античного поселения и бойцов Красной Армии времен Великой Отечественной войны. Находка сдвинула сроки строительства на полгода, чтобы археологи и поисковики смогли выполнить работы на участке. Глава администрации Керчи Сергей Бороздин заверил, что объект готов на 90% и как только погода позволит, рабочие уложат асфальт на всем участке в 3,5 км.Такая же ситуация с дорожными работами по улице Чапаева в Евпатории, где вплоть до ноября подрядчик шел по графику, но из-за конфликта с субподрядчиком в последний момент не уложился в срок и дорогу не сдал.- У него 190 человек на объекте, 34 единиц техники, в течение 5 дней он дорогу закончит, как только поднимется температура, - пояснил глава администрации Евпатории Роман Тихончук.- За срыв сроков составлено 14 актов на общую сумму штрафа 17,5 миллионов рублей.Хуже обстоят дела на стройке Дворца спорта. В течение года объект посещали руководители Минспорта РФ и Минспорта РК, подрядчик уверял в готовности соблюсти сроки, но объективно раньше апреля готовности ждать не стоит.Симферополь провалился с выполнением программы благоустройства общественных территорий, на которую правительство Москвы в целом выделило Крыму 4,8 миллиарда рублей.- Большинство руководителей регионов выполнили взятые на себя обязательства, за это им отдельное спасибо, но остались такие регионы, где руководители не дотянули — Керчь, Кировский район и Симферополь, - отметил и.о. министра ЖКХ Крыма Сергей Донец.Изначально главным подрядчиком работ выступил республиканский ГУП «Крымавтодор». Когда стало ясно, что мощностей предприятия недостаточно, муниципалитеты получили право самостоятельно выбирать подрядчиков. Месяц разрыва, по словам Донца, стал критичным для тех муниципалитетов и уже к 1 февраля все общественные и придомовые территории будут готовы к приемке.- С субботы начнется потепление, и мы планируем вернуться к работам, - уточнил Донец. - У всех подрядчиков есть гарантийные обязательства, пройдет дождь, снег и выявленные дефекты необходимо будет устранить.В целом с плановыми показателями на 2020 год справились Джанкой, Армянск, Саки, Ленинский, Красноперекопский, Нижнегорский районы.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Керчи при строительстве дороги нашли античное поселение и братскую могилу красноармейцевСроки строительства пришлось сдвинуть на полгода (подробнее)В Крыму смогли освоить меньше половины средств от правительства МосквыРаботы по благоустройству выполнены на 60% (подробнее)