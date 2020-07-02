В Керчи при строительстве дороги нашли античное поселение и братскую могилу красноармейцев

В Керчи при строительстве дороги к поселку Джаныкой нашли останки античного поселения и бойцов Красной Армии времен Великой Отечественной войны. Находка сдвинула сроки строительства на полгода, чтобы археологи и поисковики смогли выполнить работы на участке.

Как сообщил на совещании по строительству объектов федеральных и региональных программ глава администрации Керчи Сергей Бороздин, контракт на строительство 3,6 км автодороги заключен АО «Трест № 68» в ноябре прошлого года.

- При выходе на объект были обнаружены античные поселения и массовые захоронения времен Великой Отечественной войны, - уточнил Бороздин. - На основании этого была приостановка работ на 170 дней. На данный момент из земли извлечены останки 296 бойцов, поисковики закончили работу. Археологические работы по античности продолжаются.

Изначально на строительство асфальтированной автодороги было отведено 6 месяцев. График работ пришлось сдвинуть, определив готовность объекта к 30 сентября текущего года. Подрядчик уже занимается строительством на обследованных участках, и предоставил документы на 63 миллиона рублей выполненных работ. Всего контракт заключен на 157,4 миллиона рублей.

При работах на объекте обнаружили античные поселения, а также массовые захоронения времен Великой Отечественной войны.

- Решение правильное в плане приостановки, если обнаружены захоронения, без вариантов, другого пути, конечно, нет, - подчеркнул глава Крыма Сергей Аксенов. - Если есть возможность поднять все тела погибших во время Великой Отечественной войны, надо это сделать.

Открытым остается вопрос проектно-изыскательных работ, которые выполняло ООО «Жилстройпроект». Даже с учетом локального расположения братской могилы, которую могли не заметить при археологических исследованиях территории строительства, пропустить античные поселения геодезисты не должны были.

Строительство асфальтированной дороги по улице Гаспринского в поселке Джаныкой предусмотрено генеральным планом Керчи. В первый раз объект был выставлен на торги в августе 2019 года. Подрядчик был определен только после пятого размещения на сайте госзакупок. Изначально на строительство было предусмотрено 162,5 миллиона рублей.

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