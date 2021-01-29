В Крыму растаял водопад Учан-Су

Учан-Су – это один из самых знаменитых водопадов в Крыму. Фото: администрация Ялты Фото: Александра Тимощенко

В Крыму после сильных заморозков оттаял самый большой водопад Учан-Су.

После недолгих морозов и минусовой температуры водопад ожил и вновь зажурчал бурным потоком.

Чтобы посмотреть на крымскую достопримечательность, около водопада собрались толпы туристов и крымчан.

Напомним, водопад замерз во время крещенских морозов. Когда температура на полуострове опустилась до 20 градусов мороза, Учан-Су полностью покрылся льдом.

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