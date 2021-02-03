Сотрудников аэропорта Симферополя начали прививать от COVID-19. Фото: пресс-служба аэропорта Симферополя.
В международном аэропорту Симферополь началась прививочная кампания против новой коронавирусной инфекции. Вакцинацию проводит выездная бригада медработников, и записаться может каждый желающий сотрудник воздушной гавани.
Прививки делают в специальном помещении пассажирского терминала, куда доставили вакцину и все необходимое оборудование.
- Задействованный в операционных процессах персонал аэропорта ежедневно контактируют с большим количеством людей. Поэтому для нас было важным предоставить возможность сотрудникам как можно быстрее пройти вакцинацию, - цитируют в пресс-службе воздушной гавани генерального директора ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгения Плаксина.
Напомним, в Крыму массовая вакцинация от коронавируса началась 18 января.
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