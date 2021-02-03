Заболеваемость коронавирусом в Крыму за неделю снизилась на 23%

Заболеваемость растет среди пенсионеров и подростков. Фото: Архив КП

В Крыму заболеваемость коронавирусной инфекцией за неделю снизилась на 23%. Инфицирование растет среди подростков и пенсионеров.

- В профессиональных группах снижение заболеваемости среди медработников и педагогов, но среди группы 65+ и пенсионеров растет, - отметила на заседании штаба по коронавирусу главный санврач Крыма Наталья Пеньковская.- Это не хороший прогностический признак. В целом, показатель заболеваемости в регионе на уровне среднероссийского.

Также растет заболеваемость в возрастной группе 7-14 лет. Среди городов рост инфицирования наблюдается в Судаке, Первомайском район и Армянске. В Алуште количество выявленных случаев за неделю в 2 раза выше, чем в среднем по Крыму.

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