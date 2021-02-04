Аксенов через GPS решил отслеживать появление чиновников на бюджетных стройках

Аксенов решил контролировать подчиненных с помощью GPS. Фото: Архив КП

Глава Крыма Сергей Аксенов предложил через GPS-трекеры решил отслеживать появление чиновников на бюджетных стройках. Ответственные руководители вводят в заблуждение о степени готовности объектов благоустройства.

- К сожалению, та информация которая поступает от должностных лиц не является объективной и честной,- отметил Аксенов. - По отстающим регионам введем GPS-трекер замам, чтобы понимать, где они находятся.

По ремонту придомовых территорий и благоустройству общественных ежемесячно в Совмине будет проходить скайп-конференция с участием представителей МКД и общественных активистов. Им же предоставят графики выполнения для отслеживания фактических работ.

В прошлом году на благоустройство общественных территорий правительство Москвы выделило Крыму 4,8 миллиарда рублей. Работы выполнены на 60%

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50